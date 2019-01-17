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17.01.2019 21:16
Рубрика: Экономика

Суд в Швейцарии снял арест с акций "Газпрома"

Текст: Александра Воздвиженская

Суд кантона Цуг (Швейцария) принял решение полностью отменить свое постановление от 29 мая прошлого года, которым были наложены обеспечительные меры (фактически арест) на акции "Газпрома" в проектных компаниях "Северного потока" и "Северного потока-2" - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Такое решение суд вынес 16 января, говорится в сообщении российской компании, распространенном для прессы. По данным "Газпрома", восстановлены и права требования к этим компаниям, то есть теперь материнская компания сможет получать выплаты от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам

"Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", - говорится в сообщении.

На акции проектных компаний были наложены обеспечительные меры после того, как "Нафтогаз Украины" попытался принудительно взыскать с "Газпрома" долг, образовавшийся после многолетней судебной тяжбы. Так, Стокгольмский арбитраж разрешил спор между компаниями в части условий поставок газа и его транзита через территорию Украины таким образом, что "Газпром" остался должен "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" назвал такое решение неправомерным и решил оспорить его, в то время как "Нафтогаз" инициировал процесс взыскания долга с "Газпрома" через европейские юрисдикции. Арест был обращен в том числе на акции проектных компаний балтийских газопроводов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2" Переговоры с Украиной по газу
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