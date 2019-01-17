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В Сети состоялась премьера российской фантастической драмы "День До"

Новости
    17.01.2019, 17:26
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ ivi Фото: youtube.com/ ivi
Фото: youtube.com/ ivi

В Рунете состоялась премьера фантастической драмы с элементами комедии "День До".

Премьера картины прошла в августе 2016 года в рамках кинофестиваля "Окно в Европу", но так и не добралась до больших экранов из-за неожиданного отказа прокатчика. Так что увидеть фильм большинство зрителей получили возможность только спустя несколько лет после окончания съемок, когда он стал доступен по подписке онлайн-кинотеатра ivi.

Фото: "Марс Медиа"
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Все новеллы объединены одной темой, воспетой однажды советским рокером Майком Науменко: "К Земле стремительно приближается таинственная красная комета, которая уничтожит человеческую цивилизацию уже через день".

"День До" - киноальманах. Над ним работали четыре режиссера: Александр ("Брестская крепость", "Спитак", франшиза "Ёлки") и Владимир ("Карп отмороженный") Котты, Александр Карпиловский (трилогия "Частное пионерское") и Борис Хлебников ("Аритмия", "Обычная женщина", "Коктебель").

В ролях: Александр Петров, Елена Лядова, Дарья Мороз, Юрий Стоянов, Зоя Буряк, Ксения Раппопорт, Иван Краско, Сергей Бурунов, Сергей Маковецкий и другие отечественные звезды.

В эпизодах появляются Андрей Малахов и Филипп Киркоров.

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