В Сети состоялась премьера российской фантастической драмы "День До"

В Рунете состоялась премьера фантастической драмы с элементами комедии "День До".

Премьера картины прошла в августе 2016 года в рамках кинофестиваля "Окно в Европу", но так и не добралась до больших экранов из-за неожиданного отказа прокатчика. Так что увидеть фильм большинство зрителей получили возможность только спустя несколько лет после окончания съемок, когда он стал доступен по подписке онлайн-кинотеатра ivi.

Все новеллы объединены одной темой, воспетой однажды советским рокером Майком Науменко: "К Земле стремительно приближается таинственная красная комета, которая уничтожит человеческую цивилизацию уже через день".

"День До" - киноальманах. Над ним работали четыре режиссера: Александр ("Брестская крепость", "Спитак", франшиза "Ёлки") и Владимир ("Карп отмороженный") Котты, Александр Карпиловский (трилогия "Частное пионерское") и Борис Хлебников ("Аритмия", "Обычная женщина", "Коктебель").

В ролях: Александр Петров, Елена Лядова, Дарья Мороз, Юрий Стоянов, Зоя Буряк, Ксения Раппопорт, Иван Краско, Сергей Бурунов, Сергей Маковецкий и другие отечественные звезды.

В эпизодах появляются Андрей Малахов и Филипп Киркоров.