Два экипажа "МАЗ-СПОРТавто" вошли в топ-10 по итогам "Дакара"

В десятку лучших мастеров межконтинентальных соревнований "Дакар 2019", завершившихся в четверг в перуанской столице, вошли сразу два экипажа "МАЗ-СПОРТавто" - Сергея Вязовича и Александра Василевского, информирует БЕЛТА.

Великие Анды и "зеленый ад" долины Амазонки, песчаные дюны побережья Тихого океана и реликтовое озеро-море Титикака - все это было сосредоточено на небольшой территории 32-миллионной латиноамериканской страны. Заключительный десятый этап в зачете грузовиков накануне выиграл Тон ван Генугтен из Нидерландов, который показал результат 1 час 28 мин. Лучший из белорусов Александр Василевский занял восьмое место и проиграл голландскому пилоту чуть более пяти минут. Сергей Вязович, который в прошлом удостоился серебряной награды, в этом году на финише этапа был десятым.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в генеральной квалификации грузовиков обладателем "золотого бедуина" в четвертый раз стал российский экипаж "КАМАЗ-мастера" Эдуарда Николаева, а его партнер по команде Дмитрий Сотников разместился на второй позиции. Кстати, в разное время спортивными автомобилями с казанскими номерами на соревнованиях управляли 28 пилотов, шесть из которых - действующие пилоты, а всего, утверждают болельщики команды, было построено 54 спортивные машины, создано 17 поколений спортивных грузовиков. Словом, спортивная школа и командные ценности коллектива с завидной регулярностью оказывались на высоте. Об этом говорят и результаты прошедших в песках и дюнах Перу десять гоночных этапов "Дакара 2019".

Гонщики преодолели свыше пяти тысяч километров, более половины из которых, как и анонсировали организаторы ралли, составляли пустынные серпантины с бесконечными капканами дюн.