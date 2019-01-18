Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

В Минобороны опровергли появившиеся ранее сведения, что спасателям удалось найти в Татарском проливе и эвакуировать на материк второго летчика, который катапультировался после столкновения над Японским морем двух бомбардировщиков Су-34.

"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", - говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее, военные не теряют надежды найти других участников этого инцидента. Тем более, что все говорит о том, что у экипажей самолетов была возможность катапультироваться после рокового столкновения самолетов. В Минобороны говорят, что в районе, где предположительно могли приводниться летчики, запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя. Поэтому поисково-спасательная операция там продолжается.

Напомним, что инцидент в дальневосточном небе произошел в пятницу. С военного аэродрома Хурба под Комсомольском-на-Амуре, где дислоцируется 277-й бомбардировочный авиаполк, на групповые полеты над акваторией Японского моря ушли семь фронтовых бомбардировщиков Су-34. После выполнения задания они возвращались на родной аэродром, когда в 8 часов 7 минут по московскому времени с экранов радара исчезли отметки двух самолетов.

Чуть позже стало известно, что они столкнулись над водами Татарского пролива в 35 километрах от берега. Тогда же появились сообщения, что экипажу одного бомбардировщика удалось дотянуть до базы. А летчики другого Су-34 катапультировались.

В районе их предполагаемого приводнения немедленно организовали поисково-спасательную операцию. К ней привлекли шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота, пару вертолетов Ми-8, транспортно-поисковый Ан-12 и противолодочный самолет Ту-142. На помощь военным были готовы прийти и гражданские суда, тем более что одно из них - траулер-краболов - находилось всего в 12-13 километрах от места предполагаемого катапультирования летчиков.

Спустя несколько часов после столкновения бомбардировщиков с Ан-12 заметили среди волн (волнение на море в тот момент достигало 4 баллов) оранжевый спасательный плот. На нем находился человек, который подавал спасателям световые сигналы.

Эвакуировать его на материк удалось с помощью вертолета Ми-8. Он доставил спасенного - это был штурман оператор одного из разбившихся Су-34 - на аэродром Каменный ручей. Туда же военное командование перебросило специально оборудованный медицинский самолет. Хотя состояние летчика врачи оценивают как удовлетворительное, офицера планируют доставить в госпиталь в Хабаровске.

Вслед за сообщением о спасении этого человека, появилась информация об обнаружении в море еще одного пилота. Однако, как теперь выясняется, эти сведения не соответствуют действительности.