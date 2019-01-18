Бастрыкин поручил разобраться в ДТП с военным судьей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному военному следственному управлению ведомства провести проверку в отношении ДТП, которое произошло с участием военного судьи в Краснодарском крае. Проведение проверки будет проконтролировано руководством СКР. Информация об этом опубликована на официальном портале Следственного комитета России.

Как сообщает ведомство, Александр Бастрыкин "дал указание военным следователям оперативно и объективно установить все обстоятельства ДТП". Также им предстоит детально "восстановить события аварии", понять, были ли нарушены правила дорожного движения всеми участниками происшествия. По указанию председателя СКР, будут назначены и проведены все необходимые экспертизы, необходимые для того, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Как ранее уже писала "РГ", произошедшее в Краснодаре с военным судьей Арсеном Крикоровым ДТП вызвало большой общественный резонанс. По свидетельству очевидцев, судья якобы на своей машине Kia Optima на пешеходном переходе сбил 18-летнюю студентку и профессиональную тхэквондистку. Пострадавшая получила разрыв связок и вывих подколенника. Водители, ставшие свидетелями происшествия, почти сразу заблокировали машину судьи, преградив путь своими автомобилями. Все происходившее хорошо видно на видеозаписи, снятой очевидцами.

Позже стало известно, что судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий.