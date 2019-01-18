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Рубрика: Российский автопром

Россияне бросились покупать новую Lada Granta

Текст: Юрий Зубко

Самым продаваемым автомобилем в декабре 2018 года стала Lada Granta. Таким образом, данная модель лидирует на российском рынке уже второй месяц подряд.

В последнем месяце прошлого года "бюджетник" АвтоВАЗа разошелся тиражом в 12 546 экземпляров.

По мнению экспертов "Автостата", широкая линейка кузовов и более доступная цена, чем у конкурентов, сыграли в пользу Granta. Аналитики агентства полагают, что в 2019 году автомобиль может смело претендовать на титул лидера в 2019 году.

Фото: Валерий Карташов
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Напомним, что с 1 сентября 2018 года российские дилеры Lada начали продажи нового семейства Granta. Модель предлагается в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек и универсал: первые две машины созданы на базе актуальной версии Granta, последние - на основе Kalina. В первой половине этого года АвтоВАЗ выведет на российский рынок универсал Lada Granta Cross.

Стоит добавить, что самым популярным автомобилем России в 2018 году стала Lada Vesta. Ее продажи составили 108 364 штуки. На втором месте - Lada Granta (106 325 автомобилей). На третьей позиции Kia Rio (100 148 автомобилей).

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#Lada