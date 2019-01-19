Настя Рыбка задержана на 72 часа

Фигуранты громкого уголовного дела о вовлечении в проституцию останутся под стражей, как минимум, трое суток. Такое решение принял Нагатинский суд Москвы, передает ТАСС.

Суд сегодня рассматривал ходатайство следователей об избрании меры пресечения модели Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и тренеру по личностному росту Александру Кириллову (Алексу Лесли). Им грозил арест. Но защита девушки попросила дополнительное время, чтобы предоставить свои материалы. В итоге суд решил отложить заседание на 72 часа. Это время Рыбка и Лесли проведут под.стражей.

Напомним, оба фигуранта были задержаны в аэропорту Шереметьево. Ранее их осудили за незаконный секс-тренинг в Таиланде и потом депортировали. В Москве против них возбуждено аналогичное уголовное дело.