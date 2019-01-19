Нефть подорожала из-за ожидаемого сокращения добычи

Примерно на 3 процента подросли по итогам пятничных торгов мировые цены на нефть.

К 22 часам по московскому времени стоимость контрактов с поставками в марте на нефть марки Brent увеличилась на 2,4 процента - до 62,69 доллара за баррель. При этом в ходе дневных торгов за баррель давали и 63 доллара.

Контракты на нефть марки WTI с поставками в феврале к вечеру заключались по цене 53,76 доллара за баррель (рост на 3,25 процента).

В пятницу мониторинговый комитет ОПЕК+ призвал все страны-участницы соглашения активизировать усилия для полной реализации договоренностей о сокращении добычи нефти.

До этого появился ежемесячный доклад ОПЕК, в котором указывается, что страны организации снизили добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки.