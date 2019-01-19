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19.01.2019 11:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пострадавшим при взрыве дома в Шахтах оплатят аренду квартир

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

Жителям донского города Шахты, пострадавшими при взрыве в жилом доме № 16 по улице Хабарова обещают оплатить временную аренду квартир. Об этом глава Администрации города Шахты Андрей Ковалев рассказал на встрече с горожанами, которые сейчас вынуждены жить в гостинице "Горняк".

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Напомним, утром 14 января в многоэтажном доме по адресу Хабарова, 16 города Шахты произошел взрыв бытового газа. В результате трагедии погибли пять человек. Как сообщили в городской администрации, четыре квартиры оказались почти полностью разрушены, еще шестнадцать - повреждены.

Пострадавшим жителям многоэтажки предложили временно поселиться в гостиницу "Горняк". Сейчас там все еще остаются проживать 18 человек, у которых нет возможности переехать к родственникам или знакомым.

В администрации сообщили, что уже в ближайшее время специализированные организации приступят к обследованию дома № 16, чтобы выяснить можно ли дальше жить в квартирах первого подъезда. Пока экспертное решение не будет принято, Андрей Ковалев предложил рассмотреть вариант временного расселения пострадавших граждан в отдельные квартиры с мебелью и бытовой техникой на правах аренды.

Шахтинцам предлагают самим выбрать район города, в котором им удобно будет проживать и обещают, что временное пристанище им оплатит администрация. Сейчас департамент экономики проводит мониторинг рынка найма жилья.

Кстати

В настоящее время вернулись в свои квартиры жильцы в подъезде №1 девятиэтажного жилого дома по улице Хабарова, 16 и в подъездах №2 и №3 пятиэтажного жилого дома по улице Хабарова, 18. По прежнему ограничен допуск граждан в подъезд №2 жилого дома № 16 и в подъезд №1 жилого дома №18 по улице Хабарова.

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