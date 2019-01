Серкис в образе Терезы Мэй голосом Голлума спел "Богемскую рапсодию"

Энди Серкис вновь изобразил Терезу Мэй.

Месяц назад британский актёр впервые спародировал премьер-министра Великобритании, говорящую голосом его самого популярного персонажа - Голлума из "Властелина колец".

С тех пор тема Brexit, конечно, не исчезла с первых страниц таблоидов, поэтому никто не удивился, когда актёр вернулся к образу премьера в новом видео на своей странице в Facebook.

На этот раз Серкис использовал еще один актуальный тренд - Тереза Мэй исполняет голосом Голлума песню группы Queen Bohemian Rhapsody.

Текст знаменитого хита частично изменён, чтобы соответствовать возникающему на экране видеоряду. Например, при словах "Открой глаза и узри ложь" ("Open your eyes, did you notice the lies or see") нам показывают бывшего премьера Дэвида Кэмерона, по инициативе которого в стране был организован референдум о выходе из Евросоюза. Также в видео появляются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и бывший кэмероновский лорд-канцлер Майкл Гоув.