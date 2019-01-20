Россия создаст лунный космический корабль "Союз" за свой счет

США не будут выделять средства для разработки модификации космического корабля "Союз", способного достичь Луны. Россия будет заниматься разработкой самостоятельно.

Необходимо создать соответствующий разгонный блок, способный направить корабль к Луне, а также тепловую защиту для "Союза", которая поможет обеспечить безопасное возвращение на Землю при вхождении в атмосферу на второй космической скорости в 11,2 километров в секунду, передает РИА Новости. Для лунной версии корабля также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признался, что NASA обратилось к российской стороне с просьбой создать версию корабля на базе "Союз МС" для полетов к Луне.

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, существует возможность одновременной разработки двух кораблей для полета на Луну: модернизированного "Союза" и нового корабля "Федерация". О готовности работать над этими проектами заявили в РКК "Энергия".

Историю с отправленным, а затем отозванным приглашением посетить США в феврале 2019 года Дмитрий Рогозин назвал "чудесной Санта-Барбарой", отметив, что в последние годы российская сторона стремилась сохранить партнерство хотя бы в космосе, потому что "разрушить его легко, а восстанавливать придется десятилетия".