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20.01.2019 05:05
Рубрика: Общество

Россия создаст лунный космический корабль "Союз" за свой счет

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

США не будут выделять средства для разработки модификации космического корабля "Союз", способного достичь Луны. Россия будет заниматься разработкой самостоятельно.

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Необходимо создать соответствующий разгонный блок, способный направить корабль к Луне, а также тепловую защиту для "Союза", которая поможет обеспечить безопасное возвращение на Землю при вхождении в атмосферу на второй космической скорости в 11,2 километров в секунду, передает РИА Новости. Для лунной версии корабля также потребуются новые системы электропитания, связи и жизнеобеспечения.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признался, что NASA обратилось к российской стороне с просьбой создать версию корабля на базе "Союз МС" для полетов к Луне.

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, существует возможность одновременной разработки двух кораблей для полета на Луну: модернизированного "Союза" и нового корабля "Федерация". О готовности работать над этими проектами заявили в РКК "Энергия".

Историю с отправленным, а затем отозванным приглашением посетить США в феврале 2019 года Дмитрий Рогозин назвал "чудесной Санта-Барбарой", отметив, что в последние годы российская сторона стремилась сохранить партнерство хотя бы в космосе, потому что "разрушить его легко, а восстанавливать придется десятилетия".

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны
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