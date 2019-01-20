Трамп пошутил о глобальном потеплении в США

Президент США Дональд Трамп в шутку посетовал, что сейчас его стране не хватает "старого доброго глобального потепления".

Сильные снегопады начались в разных частях США в первой половине января. Непогода осложнила жизнь автовладельцам, многие из которых не рискуют выезжать на дорогу. В некоторых штатах наблюдались масштабные перебои с электричеством, а 19 января были задержаны почти 7 тысяч авиарейсов.

Трамп в своем Twitter призвал американцев быть осторожнее и по возможности оставаться дома.

"Обширные территории страны страдают от невероятного количества снега и почти рекордных холодов, - написал он. - ... Было бы неплохо иметь сейчас чуточку старого доброго глобального потепления!"

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2019 г.

Американский лидер уже высказывал сомнения в правдивости этой теории изменения климата, когда на День благодарения в стране установились необычайно низкие для этого времени года температуры.