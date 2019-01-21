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Рубрика: В мире

Филарет обозначил претензии ПЦУ на Киево-Печерскую Лавру

Текст: Юрий Когалов

С помощью закона, недавно принятого Верховной Радой, Православная церковь Украины может заполучить Киево-Печерскую Лавру. Об этом заявил в интервью телеканалу ТСН глава бывшего Киевского патриархата Украинской православной церкви Филарет.

"Рада приняла механизм, как община может перейти в ПЦУ", - отметил Филарет. По его словам, закон требует "собрать братию" и "перерегистрироваться в Русскую православную церковь". Без этого "они не будут иметь права юридического лица", а значит - лишатся и права на Лавру, уверен Филарет.

Фото: Макс Альперт/ РИА Новости
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При этом Киево-Печерскую Лавру он называет "украинской святыней", которая "должна принадлежать украинской церкви, а не российской".

На прошлой неделе Верховная Рада Украины одобрила законопроект об изменении юрисдикции религиозных общин. Для этого пришлось провести несколько голосований, в итоге документ поддержали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно этому закону, прихожане получат право менять юрисдикцию религиозных общин, что позволит им перейти из канонической Украинской православной церкви в недавно созданную Православную церковь Украины и тем самым лишить УПЦ ее храмов. Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав должны приниматься на собрании религиозной общины не менее чем двумя третями от числа ее членов. Впрочем, несогласные смогут создать новую общину.

Напомним, "Объединительный собор" на Украине, утвердивший устав новой церкви, прошел 15 декабря прошлого года. При этом каноническая православная церковь, имеющая наибольшую паству в стране, не признала решение "собора".

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил этот документ ее предводителю, митрополиту Епифанию. Церемония прошла в соборе святого Георгия в Стамбуле. В документе отмечается, что "права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии остаются непреуменьшенными", все "значительные вопросы" Святейшая церковь Украины (именно так в тексте называется ПЦУ) должна решать через Константинополь. При этом автокефалия ПЦУ ограничена границами украинского государства, она не может назначать епископов или создавать парафии за пределами Украины.

После этого экстремисты из запрещенного в России "Правого сектора" объявили о начале проведения акций возле православных храмов, подчиняющихся канонической Украинской православной церкви. Подобные "мероприятия", по словам украинских неонацистов, должны способствовать переходу православных в ПЦУ.

В мире экс-СССР Украина Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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