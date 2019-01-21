Лукашенко принял верительные грамоты зарубежных послов

"Беларусь заинтересована в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве", - заявил президент страны во время церемонии вручения верительных грамот послами 10 зарубежных стран. Торжественный акт состоялся 21 января во Дворце Независимости, передает пресс-служба главы государства.

"Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности. С учетом своего геостратегического положения мы заинтересованы в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве. Только путем равноправного диалога устраняются стереотипы и рушатся построенные на их фундаменте стены непонимания", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, в частности, что за Беларусью уже прочно закрепился статус одного из инициаторов и активных участников интеграционных процессов на евразийском пространстве. "Глубоко убежден, что Минск может стать местом нового широкомасштабного диалога по вопросам безопасности государств в Евро-Атлантике и Евразии. Мы будем и далее инициировать миролюбивые, объединяющие проекты сотрудничества. И, конечно, поддерживать любые добрые начинания с вашей стороны", - заявил глава государства.

Лукашенко на церемонии констатировал, что международная ситуация в настоящее время стремительно меняется и зачастую ее сложно спрогнозировать. Все более жесткая конкуренция охватывает мировую экономику. В этих непростых условиях все государства стремятся выработать стратегию противостояния традиционным и новым вызовам и угрозам. "Как показывает практика, делать это эффективнее вместе", - заявил он.

Обращаясь к послам, президент дал понять, что в республике "проводятся серьезные преобразования, особенно в экономике. Внимание акцентируется на либерализации данной сферы, а также создании благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса". Беларусь, добавил он, привлекает передовые технологии, расширяет и диверсифицирует рынки сбыта отечественной продукции, которая славится своими высокими стандартами качества.

Президент РБ отметил, что большое внимание в стране уделяется также развитию образования, науки, медицины и спорта. "Человеческий капитал - это инвестиции в будущее нашего государства, залог его успеха и процветания. В каждой из упомянутых сфер у нас накоплен значительный опыт, которым мы можем поделиться с нашими иностранными друзьями", - заявил белорусский лидер.

Верительные грамоты президенту вручили дипломаты из Австрии, Армении, Бахрейна, Вьетнама, Ганы, Канады, Туниса, Черногории, Чехии, Сальвадора.