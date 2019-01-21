Немецкие безлимитные автобаны предложили запретить

Власти Германии могут объявить безлимитные автобаны страны вне закона. Такое малоприятное для любителей скорости предложение содержится в пакете рекомендаций, которые был внесены на днях в правительственный комитет по развитию транспорта, информирует Reuters.

Как утверждают сотрудники агентства, которые лично видели черновой вариант проекта, готовящиеся ограничения связаны с опасениями высоких штрафов за загрязнение окружающей среды, которые могут быть наложены на Германию соответствующими структурами Евросоюза.

Дело в том, что автомобили, двигающиеся на высокой скорости, производят значительно больше вредных выбросов, нежели машины, следующие на средних скоростях. Вероятным решением проблемы может стать ограничение скорости на немецких автомагистралях до 130 км/ч - то есть до скоростного потолка, который действует также и в России, - отмечают источники, знакомые с содержанием проекта правительственного комитета по развитию транспорта.

Власти Германии рассматривают также возможность повышения налогов на топливо, повышения цен на топливо и в то же время расширение субсидий на приобретение экологически чистого транспорта (электрических и гибридных автомобилей), а также отмену налоговых льгот на дизельные автомобили.

Согласно источникам агентства, если предложения правительственного комитета по развитию транспорта будут приняты, то введения всех вышеперечисленных ограничений следует ждать к 2023 году, так что у желающих "положить" стрелку спидометра на немецких "безлимитках" еще есть примерно пять лет, чтобы отвести душу.

Как отмечают местные СМИ, правительство Германии сегодня буквально разрывается между стремлением защитить автомобильную промышленность Германии (читай - машины с традиционными ДВС) и необходимостью введения жестких ограничений по вредным выбросам.