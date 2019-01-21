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Номинантами антипремии стали "Золотая малина" Депп, Уиллис и Трампы

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    21.01.2019, 13:59
Текст:   Олег Усков

Названы номинанты на "Золотую малину" - антипремию за наиболее сомнительные достижения в области кино, призеры которой по традиции чествуются накануне вручения "Оскаров" - 23 февраля.

В этот раз позолоченные ягоды присудят в 39-й раз. Претенденты - в ролике организаторов антипремии, размещенном на ее аккаунтах

Из него мы узнаем, что модерновая попытка в очередной раз рассказать историю благородного разбойника-лучника Робин Гуда идет по трем номинациям - как худший фильм, за худшего актера второго плана (Джейми Фокс) и в категории "Худший сиквел/ремейк/рип-оф".

На одну номинацию шибче у "архитектурного хоррора" "Винчестер. Дом, который построили призраки". Лента претендует на "малинки" как худшая картина, а также в пунктах "Худшая актриса" (Хелен Миррен), "Худший режиссер" (братья Спириг) и "Худший сценарий" (они же + Том Ван).

Наша рецензия на фильм - здесь.

Фото: "Марс Медиа"
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Еще больше попыток на звание провала года - у взрослой вариации "Маппетов"  "Игрушки для взрослых": "Худший фильм", "Худшая актриса" (Мелисса Маккарти), "Худший актер второго плана" (Джоэл Макхейл), "Худшее комбо на экране", "Худший режиссер" (Брайан Хенсон, сын Джима Хенсона) и "Худший сценарист" (Тодд Бергер и Ди Остин Робинсон).

Рецензия - здесь.

Монстрмуви / шаркорсплотейшн "Мег: Монстр глубины" номинарован как "Худший сиквел / ремейк / рип-оф", а "Слендермен" - в номинации "Худшая актриса второго плана" (Джаз Синклер).

Рецензии - здесь и здесь.

Президент США Дональд Трамп номинирован как "Худший актер" - за свои документальные съемки в фильмах "Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?" и "Фаренгейт 9/11" Майкла Мура.

Первая леди Меланья Трамп номинирована в категории "Худшая актриса второго плана" - за все тот же "Фаренгейт 9/11".

Кстати, Трамп - уже лауреат "Золотой малины": как "Худший актер второго плана" нынешний президент получил ягоду за романтическую фэнтези-комедию 1990 года "Призраки этого не делают".

Вместе с Трампом на антипремию неохотно сразятся Джонни Депп - за озвучку мультфильма "Шерлок Гномс", Уилл Феррелл - за "Холмса и Ватсона" Джон Траволта - за обескураживающую гангстерскую драму "Кодекс Готти" и Брюс Уиллис - за ремейк "Жажды смерти".

Рецензия на "Жажду смерти" - здесь.

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