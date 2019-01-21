В Антарктиде найдены останки древних существ

Ученые при исследовании подледникового антарктического озера Мерсер в 600 километрах от Южного полюса обнаружили останки крошечных животных, сохранившиеся под километром льда.

Удивительные следы древней жизни были найдены в озере Мерсер, воды которого тысячи лет оставались нетронутыми. Об этом сообщает журнал Nature. Специалисты миссии Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access (SALSA) извлекли пробы при помощи скважины, пробуренной на глубину около одного километра.

В результате они обнаружили останки многочисленных ракообразных и существ, напоминающих тихоходку, а также следы растений. Все они оказались меньше, чем семена мака.

Обнаружение животных было "совершенно неожиданным" для ученых, говорит микропалеонтолог из Университета Небраски-Линкольна Дэвид Харвуд. Интриги добавил внешний вид найденных организмов.

Например, часть из них поначалу была принята за червей. Однако анализ показал, что на самом деле это усики какого-то наземного растения или гриба.

Исследователи считают, что существа обитали в прудах и реках Трансантарктических гор, расположенных примерно в 50 километрах от озера Мерсер. Происходило это в течение коротких теплых периодов, когда ледники отступали - в периоды от 10 до 120 тысяч лет назад.

Когда климат остыл, лед сковал эти "оазисы жизни". Впрочем, как именно ракообразные и тихоходки попали в озеро Мерсер, все еще остается загадкой.

Ответы команда SALSA попытается найти после анализа возраста полученного материала, который установят с помощью радиоуглеродного датирования.

Кроме того, планируется провести анализ ДНК древних существ.