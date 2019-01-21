В Кремле прокомментировали идею "компромисса" по Курилам

Условия для заключения мирного договора между Россией и Японией пока не выработаны. Переговоры в начальной стадии, и от своих национальных интересов никто отступать не будет, заявили в Кремле, призвав всех быть реалистами.

"Каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию японских СМИ о возможности передачи двух Курильских островов Японии для заключения мирного договора.

"Любые заявления на этот счет не касаются конкретики, а касаются запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух", - заметил Песков. "С самого начала президент говорил, что тема заключения мирного договора с Японией значительно растянута по времени. Безусловно, российская сторона, и это тоже подтверждал президент Путин, намерена делать все возможное, чтобы это время по возможности сжать, минимизировать, но делать это до бесконечности и делать выход на мирный договор сиюминутным - нужно отчетливо понимать - просто невозможно", - подчеркнул он.

Переговоры находятся в начальной стадии, отметил представитель Кремля. "Обмен мнениями, экспертная работа - это очень скрупулезная работа, и она требует участия непосредственно Путина и Абэ - этим они завтра и займутся", - анонсировал он. Напомним, что 22 января в Москве состоятся переговоры двух лидеров.

На вопрос, ответит ли отрицательно российский президент на предложение "Шикотан и Хабомаи - в обмен на мирный договор", пресс-секретарь главы государства отметил: "Пока никто ничего официально не предлагал. Здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров".

Песков призвал всех быть реалистами. "Предстоит искать развязку при абсолютной константе соблюдения интересов двух стран", - сказал он, заверив, что "от своих национальных интересов никто отступать не собирается".