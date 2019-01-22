БелАЗ увеличил экспорт почти до 1 млрд долларов

С каждым годом Белорусский автомобильный завод укрепляет позиции на рынках ближнего и дальнего зарубежья, расширяет географию экспорта, наращивает объемы производства, совершенствует качество и надежность совей продукции. Как сообщается на сайте автогиганта, ОАО "БелАЗ" в 2018 году увеличило экспорт продукции на 30,3% к уровню 2017-го до $990,8 млн. По итогам работы за 2018 год темп роста объема производства промышленной продукции в действующих ценах составил 145,6% по отношению к 2017 году.

За прошлый год произведено 802 карьерных самосвала особо большой грузоподъемности (90 т и выше), что является рекордным значением за всю историю предприятия. В 2018 году географическая структура экспорта продукции незначительно изменилась. Основная доля продукции поставляется в Россию (58,4%) и другие страны СНГ (27,5%). По этим регионам обеспечен рост поставок - в Россию на 26,4%, другие страны СНГ - на 63,9%. Среди стран дальнего зарубежья лидерами по закупке техники "БелАЗ" являются Индонезия, Болгария, Сербия, Эстония.

Всего с учетом отгрузки запасных частей география поставок в страны дальнего зарубежья насчитывает 23 страны.

С марта абсолютно новым рынком для предприятия стал рынок Бангладеш, с июня - Филиппины.