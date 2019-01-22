Генпрокуратура сможет проверять зарубежные счета чиновников

Предлагаемый Владимиром Путиным механизм повысит эффективность запросов со стороны надзорного органа и обеспечит более качественную борьбу с коррупцией, заявил депутатам полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх.

В антикоррупционном законопроектепрописан механизм, который позволит Генпрокуратуре получить от иностранных регуляторов сведенья о зарубежных счетах и операциях чиновников.

По нынешнему законодательству, Центробанк не может выдавать информацию, содержащую банковскую тайну, третьим лицам. Согласно поправкам, Банк России сможет поделиться ею с надзорным органом в антикоррупционных целях.

Банк вначале получит запрос от Генпрокуратуры. Затем обратится к иностранному регулятору, а после получения информации проинформирует ее о результатах рассмотрения. Поправки также дают прокуратуре полномочия по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок "подозрительных" счетов.

Напомним, что запрет для чиновников иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, касается широкого круга лиц, включая высокопоставленных чиновников, а также депутатов и сенаторов. Запрет затрагивает супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц.

Данный законопроект позволит усилить эффективность контроля над соблюдением законодательства гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. Он напомнил, что Госдума последовательно реализует инициативы президента о совершенствованию антикоррупционного законодательства.

Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после его опубликования.