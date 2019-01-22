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22.01.2019 12:29
Рубрика: Власть

Генпрокуратура сможет проверять зарубежные счета чиновников

Текст: Татьяна Замахина
Российским чиновникам запрещено иметь заграничные счета, однако проверить, выполняется ли предписание, довольно сложно. Теперь Генпрокуратура сможет вывести "из тени" такую информацию. За предложение президента Госдума проголосовала во втором чтении.
Фото: Владимир Барабанов/фотохост-агентство ТАСС Фото: Владимир Барабанов/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Владимир Барабанов/фотохост-агентство ТАСС

Предлагаемый Владимиром Путиным механизм повысит эффективность запросов со стороны надзорного органа и обеспечит более качественную борьбу с коррупцией, заявил депутатам полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх.

Фото: iStock
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В антикоррупционном законопроектепрописан механизм, который позволит Генпрокуратуре получить от иностранных регуляторов сведенья о зарубежных счетах и операциях чиновников.

По нынешнему законодательству, Центробанк не может выдавать информацию, содержащую банковскую тайну, третьим лицам. Согласно поправкам, Банк России сможет поделиться ею с надзорным органом в антикоррупционных целях.

Банк вначале получит запрос от Генпрокуратуры. Затем обратится к иностранному регулятору, а после получения информации проинформирует ее о результатах рассмотрения. Поправки также дают прокуратуре полномочия по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок "подозрительных" счетов.

Напомним, что запрет для чиновников иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, касается широкого круга лиц, включая высокопоставленных чиновников, а также депутатов и сенаторов. Запрет затрагивает супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Данный законопроект позволит усилить эффективность контроля над соблюдением законодательства гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин. Он напомнил, что Госдума последовательно реализует инициативы президента о совершенствованию антикоррупционного законодательства.

Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после его опубликования.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Правительство Генпрокуратура
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