Microsoft предоставила возможность пользователям самим улучшить Windows 10

Компания Microsoft на специально созданной странице предложила пользователям операционной системы Windows 10 выразить свои пожелания по улучшению ее игровых возможностей.

В виртуальной книге жалоб и предложений можно отразить свое виденье для достижения светлого будущего операционки или проголосовать за уже выставленные варианты. Судя по голосам, больше всего геймеры хотят, чтобы Windows автоматически отключала все остальные процессы во время игры.

Также любителями интерактивных развлечений может быть востребована специальная версия оболочки, разработанной исключительно для игр.

Подобный шаг разработчиков навстречу аудитории вполне ожидаем - явно проигрывая консольную битву своему ближайшему конкуренту Sony, Microsoft будет стараться остаться основой и столпом ПК-гейминга. Учитывая, что так любимая игроками Windows 7 в скором времени уйдет на покой, улучшение, развитие и продвижение "Десятки" необходимо корпорации из Редмонда как воздух.