ОКБ: Сумма кредитов наличными достигла трехлетнего максимума

Сумма среднего кредита наличными в 2018 году выросла на 25 процентов по сравнению с 2017-м годом и оказалась равна 264 тысячам рублей, свидетельствуют данные ОКБ, пишет газета "Известия".

Увеличение размеров кредита наличными аналитики связывают со сравнительно низкими процентными ставками на этот продукт в прошлом году (17,95 процента против 19,2 в 2017-м), и с ростом выдачи ипотеки, которая повлекла за собой необходимость ремонтировать квартиры, покупать мебель и технику. Задолженность россиян по ипотеке, по данным ЦБ, выросла за январь-ноябрь 2018 года с 5,1 до 6,3 триллиона рублей.

В 2019 году ставки по депозитам увеличатся вслед за выросшей ставкой рефинансирования, которая сейчас составляет 7,75 процента, а вот кредитные "проценты" по старым договорам останутся на прежнем уровне. Это может создать некоторые сложности в банковской системе, снизив маржу кредитных организаций, считают опрошенные изданием аналитики.