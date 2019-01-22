Памела Андерсон в стихах обвинила порно и видеоигры в отупении мужчин

51-летняя канадо-американская актриса, модель - в том числе Playboy, поборница прав животных, борец с русофобией и девушка тысячи других разных подвигов опубликовала в своем Twitter стихотворение, в котором обвиняет видеоигры и "фильмы для взрослых" в том, что они негативно воздействуют на интеллектуальный уровень мужского населения планеты.
Далее не преминув напомнить, что "лучшие любовники - веганы" и "это доказано".
Empty Head disease— Pamela Anderson (@pamfoundation) 20 января 2019 г.
Porn and PlayStation
We’ve lost many good men to this
GONE
No return.
Talk to our children
As young adults we can make our own choices.
But,
it’s a slippery slope
I 🙏 kids can be brave
rebel against it all.
Nightmare
"Пустая больная голова.
Порно и PlayStation.
Из-за них мы потеряли так много хороших мужчин.
УШЛИ.
Безвозвратно", - горюет Пэм.
Призывая проводить воспитательные беседы и не давать юношам ступать на скользкую, наклонную дорожку. Которая - "словно кошмарный сон".
"Восстань против всего этого", - увещевает звезда "Спасателей Малибу".
Под постом - дискуссия. Пользователи интересуются, где те доказательства, и настаивают на дополнительных исследованиях.
Ранее Пэм раскритиковала жертв Харви Вайнштейна, заявив, что они сами виноваты, поскольку "не включали голову", а также прокомментировала свое участие в секс-оргиях.