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Памела Андерсон в стихах обвинила порно и видеоигры в отупении мужчин

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    22.01.2019, 16:39
Текст:   Олег Усков

51-летняя канадо-американская актриса, модель - в том числе Playboy, поборница прав животныхборец с русофобией и девушка тысячи других разных подвигов опубликовала в своем Twitter стихотворение, в котором обвиняет видеоигры и "фильмы для взрослых" в том, что они негативно воздействуют на интеллектуальный уровень мужского населения планеты.  

Далее не преминув напомнить, что "лучшие любовники - веганы" и "это доказано".

"Пустая больная голова.

Порно и PlayStation.

Из-за них мы потеряли так много хороших мужчин.

УШЛИ.

Безвозвратно", - горюет Пэм.

Призывая проводить воспитательные беседы и не давать юношам ступать на скользкую, наклонную дорожку. Которая - "словно кошмарный сон".

"Восстань против всего этого", - увещевает звезда "Спасателей Малибу".

Под постом - дискуссия. Пользователи интересуются, где те доказательства, и настаивают на дополнительных исследованиях.   

Ранее Пэм раскритиковала жертв Харви Вайнштейна, заявив, что они сами виноваты, поскольку "не включали голову", а также прокомментировала свое участие в секс-оргиях.

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