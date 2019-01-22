Памела Андерсон в стихах обвинила порно и видеоигры в отупении мужчин

51-летняя канадо-американская актриса, модель - в том числе Playboy, поборница прав животных, борец с русофобией и девушка тысячи других разных подвигов опубликовала в своем Twitter стихотворение, в котором обвиняет видеоигры и "фильмы для взрослых" в том, что они негативно воздействуют на интеллектуальный уровень мужского населения планеты.

Далее не преминув напомнить, что "лучшие любовники - веганы" и "это доказано".

Empty Head disease



Porn and PlayStation

We’ve lost many good men to this

GONE

No return.



Talk to our children

As young adults we can make our own choices.

But,

it’s a slippery slope



I 🙏 kids can be brave

rebel against it all.



Nightmare — Pamela Anderson (@pamfoundation) 20 января 2019 г.

"Пустая больная голова.

Порно и PlayStation.

Из-за них мы потеряли так много хороших мужчин.

УШЛИ.

Безвозвратно", - горюет Пэм.

Призывая проводить воспитательные беседы и не давать юношам ступать на скользкую, наклонную дорожку. Которая - "словно кошмарный сон".

"Восстань против всего этого", - увещевает звезда "Спасателей Малибу".

Под постом - дискуссия. Пользователи интересуются, где те доказательства, и настаивают на дополнительных исследованиях.

Ранее Пэм раскритиковала жертв Харви Вайнштейна, заявив, что они сами виноваты, поскольку "не включали голову", а также прокомментировала свое участие в секс-оргиях.