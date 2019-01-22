Переговоры Путина и Абэ начались в Кремле

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как отметил российский лидер, ему приятно, что встречи стали регулярными. Нынешним переговорам предшествовала работа экспертов из двух стран, заявил также президент РФ.

Напомним, что Путин и Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

При этом, как рассказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия и Япония пока не пришли к компромиссу. Отказываться от своих национальных интересов лидеры обеих стран не собираются.