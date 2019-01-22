НАК оценил действия пилота захваченного самолета Сургут - Москва

Национальный антитеррористический комитет подтвердил информацию о задержании пассажира, "захватившего" самолет Сургут-Москва. Сейчас борт находится на стоянке в аэропорту Ханты-Мансийска, куда уже прибыли правоохранительные органы.

Как сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский в эфире телеканала "Вести 24", сейчас пассажир, захвативший рейс, задержан. Он находится на борту самолета. На данный момент силы правопорядка устанавливают все обстоятельство произошедшего.

В НАК также прокомментировали действия экипажа - как заявил Пржездомский, командир принял единственное верное решение.

Напомним, авиалайнер, вылетевший из Сургута, направлялся в столичный аэропорт Шереметьево, но был вынужден отклониться от курса из-за дебошира - один из пассажиров потребовал, чтобы борт развернули в сторону Афганистана. По неподтверждённой информации, экипаж самолета убедил его сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки. В столице Югры захваченный борт приземлился в районе половины пятого по местному времени.