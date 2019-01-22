Прокуратура проверит безопасность аэропорта в Сургуте после угона самолета

Уральская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о транспортной безопасности при подготовке к полету рейса Сургут - Москва. Сегодня на борт воздушного судна поднялся неадекватный пассажир, который после взлета вынудил экипаж самолета изменить курс.

Boeing-737, на борту которого находилось 69 пассажиров и 6 членов экипажа, приземлился в Ханты-Мансийске, где злоумышленника задержали правоохранительные органы.

Транспортная прокуратура проверит, как велся досмотре при подготовке угнанного позднее воздушного судна к полету.

Расследование уголовного дела, возбужденного СК РФ по п. "в" ч. 2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна) взято на контроль Уральским транспортным прокурором.