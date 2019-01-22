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Рэперы уличили Ариану Гранде в плагиате, расизме и автозагаре

Поп-музыка
    22.01.2019, 12:15
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/arianagrande Фото: instagram.com/arianagrande
Фото: instagram.com/arianagrande

Сразу несколько хоп-хоп-исполнителей обрушились на американскую певицу и актрису Ариану Гранде с обвинениями в плагиате их текстов и "идей". Об этом сообщает Fox News.

В частности американская феминистская рэперша пуэрториканского происхождения Дестини Николь Фраскери, выступающая как Princess Nokia, полагает, что Гранде украла несколько строчек ее песни Mine - для своего шлягера 7 Rings.

Фото: youtube.com/ Noisey
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Тогда как рэпер Soulja Boy Tell 'Em, или коротко Soulja Boy, считает, что Ариана обокрала его песенку Pretty Boy Swag.

И на этом претензии не иссякают: Таухид Эппс (2 Chainz, ранее - Tity Boi), рэпер, продюсер, автор песен, актер, бизнесмен-инвестор и филантроп, уверен, что люди Гранде обокрали на 7 Rings не только беднягу Дестини, но и его, поскольку видеоряд клипа Арианы якобы "слизан" с Door Swangin, видео 2 Chainz.

Претензии рэперов громко звучат в соцсетях: предположительно обобранные музыканты приходят в Twitter и Instagram Гранде и прилюдно обзывают 25-летнюю исполнительницу воровкой, призывая прекратить уже паразитировать на их творчестве.

Параллельно уличая певицу в расизме. Который проявляется не только в попытках присвоения культурных ценностей афроамериканцев, но и в злоупотреблении автозагаром. За что Гранде и ее представители стремительно извинились.

Что касается возможного плагиата - официальных комментариев от Гранде пока не получено.

При этом, к слову, отмечено, что Тайхид вообще довольно активный в данном контексте парень и перед этим уже обвинял в плагиате чемпиона грядущего вручения "Грэмми" Дрейка.

Ранее сообщалось, что певца и актера Александра Ревву обвинили в краже его "Чики".

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