Аэропорт Нью-Йорка закрыли из-за сообщений о дронах

Из-за двух беспилотных летательных аппарата (БПЛА) один из аэропортов Нью-Йорка на время приостановил свою работу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США, дроны были замечены над частным аэропортом Тетерборо, расположенным недалеко от аэропорта Ньюарк.

Напомним, вечером 8 января лондонский аэропорт Хитроу перестал принимать и отправлять самолеты из-за сообщений о появлении неопознанного беспилотника на его территории.

А в прошлом году в Великобритании было зафиксировано более 120 случаев опасного сближения БПЛА с пассажирским лайнерами.

После этого две главные воздушные гавани Лондона - Хитроу и Гатвик - приобрели оборудование военного класса для борьбы с дронами. Всего было потрачено несколько миллионов фунтов стерлингов.