Австрия: "Северный поток-2" будет запущен вопреки давлению США

Вслед за Германией в поддержку газопровода "Северный поток-2" высказалась Австрия, которая выступает главным союзником ФРГ в проекте и в случае его успешной реализации превратится в главный газовый хаб в Центральной Европе. По словам главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле, "Северный поток-2" будет запущен, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Таким образом, Зеле, которого цитирует Bloomberg, прокомментировал недавно разосланные немецким компаниям от имени посла США в Германии Ричарда Греннелла сообщения, в которых тот угрожает им санкциями за сотрудничество с РФ. По мнению Зеле, представить выход Берлина из проекта невозможно, поскольку это означало бы "удар по инвестиционному статусу" ФРГ. Напомним, что ранее немецкое правительство - на этот раз в лице федерального министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера - в очередной раз подтвердило приверженность договоренностям с Москвой. По словам Альтмайера, "Северный поток-2" не должен стать "мальчиком для битья", и кабинет министров не имеет юридических полномочий для пересмотра проекта.