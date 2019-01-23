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Молодого Тони Сопрано в приквеле "Сопрано" сыграет сын Гандольфини

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    23.01.2019, 18:15
Текст:   Олег Усков

Очередная немаловажная новость из лагеря активно ожидаемого фильма-приквела культового семейно-ганстерского шоу HBO "Клан Сопрано" - The Many Saints of Newark.

Согласно Deadline, создатели определились с исполнителем роли молодого Тони Сопрано, в сериале - главы "одноименного" клана. Тони сыграет девятнадцатилетний Майкл Гандольфини ("8 подруг Оушена", "Двойка"), соответственно - сын Джеймса Гандольфини.

Что страшно воодушевило отпрыска знаменитого отца, заверяющего, что продолжить на экране дело родителя для него - "огромная честь". И он счастлив работать с Дэвидом Чейзом, этим "бесконечно талантливым кинематографистом", собирающим команду исключительных профессионалов.

Фото: kinopoisk.ru
Том Харди сыграет в сериале по Диккенсу от автора "Острых козырьков"

В свою очередь, авторы будущей картины (положа руку на сердце: явно кривя душой) утверждают, что участие в фильме Майкла - это никак не благодаря его родственным связям, а по-честному заслуга таланта парня, который действительно отлично зарекомендовал себя на пробах.

Известно, что сюжет фильма завяжется на событиях шестидесятых годов прошлого века в городе Ньюарк, где происходит противостояние итальянских и афроамериканских бандформирований.

Кроме наследника Гандольфини-старшего, скончавшегося от сердечного приступа в 2013 году, в ленте появятся Джон "Каратель" Бернтал и Вера Фармига. Кого они сыграют - не озвучено. Плюс Кори Столл ("Человек-муравей"), Билли Магнуссен ("Ночные игры") и Алессандро Нивола ("Афера по-американски") - в роли Дики Молтисанти, дяди Тони Сопрано.

Дата премьеры еще не определена.

"Клан Сопрано" выходил с 1999 по 2007 годы - шесть сезонов, 86 серий. Сюжет его основан на жизнеописании Энтони "Тони" Сопрано, локального мафиозного босса северного Нью-Джерси, его семьи и многочисленных коллег, партнеров и просто окружающих: поголовье персонажей шоу приближалось к сотне. Включая, например, эпизодическую роль народной артистки РСФСР Елены Соловей, в начале 90-х уехавшей на ПМЖ как раз в Нью-Джерси.

Ранее сообщалось, что Чейз категорически отвергал возможность приквела своего сериала.

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