Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких моряков в Черном море

Владимир Путин перед началом переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования своему коллеге в связи с гибелью турецких моряков в Черном море. Российский президент рассказал, что инцидент произошел за пределами наших территориальных вод.

"В нейтральных водах, в ходе перекачки топлива с одного корабля на другой", - уточнил он. Путин также отметил, что наши службы отреагировали достаточно оперативно и сделали все для того, чтобы спасти людей. Российский президент назвал произошедшее большой трагедией для семей погибших, для пострадавших.

Напомним, пожар на танкерах "Маэстро" и "Канди", принадлежащих турецкой компании, возник в районе Керченского пролива 21 января.