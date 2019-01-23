МЧС показало видео горящих в Черном море судов

Сегодня в 12.20 с авиабазы Геленджика в Керченский пролив, где продолжаются поиски пропавших без вести моряков загоревшихся танкеров, снова вылетел вертолет МЧС со спасателями на борту.

- Спасатели продолжали поиск с воздуха. Так же, как и накануне, они обследовали акваторию моря в районе места ЧП. К сожалению, пропавшие моряки не обнаружены. На данный момент на одном из судов продолжается открытое горение, - сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

На кадрах видео, которое выложили в Сеть, видно, как один из бортов в Керченском проливе до сих пор объят пламенем, а столб дыма расстилается над поверхностью моря.

Как ранее писала "РГ", накануне вечером в Керчь буксиром доставили тела 10 погибших и 12 спасенных членов экипажа. Пострадавшим врачи больницы № 1 оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, моряки находятся в тяжелом состоянии либо в состоянии средней тяжести. Они пострадали от ожогов и переохлаждения. Судьба еще 10 моряков остается неизвестной.

Напомним, инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором - 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт.