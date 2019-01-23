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23.01.2019 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ученые Крыма оценили ущерб экологии от сгоревших танкеров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба"

Ученые Крымского федерального университета оценили возможный экологический ущерб от сгоревших в акватории Черного моря танкеров под флагами Танзании. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Как считает доцент кафедры геоэкологии КФУ, кандидат географических наук Александр Лычак, возможное попадание в морскую воду сжиженного газа, перевалку которого осуществляли корабли, не приведет к экологической катастрофе. А вот опасность загрязнения нефтепродуктами вполне реальная.

Фото: МЧС РФ
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- Есть угроза загрязнения нефтепродуктами побережья Керченского полуострова, Феодосийской бухты, а возможно и всего побережья юго-восточного Крыма, а также побережья Тамани и Кавказа, - считает Лычак. - Из живых обитателей прибрежной полосы могут пострадать пернатые: в этой зоне нет больших мест скопления птиц, но селятся бакланы.

А вот рыбной фауне, считает ученый, больше вреда не будет, поскольку нефтяная пленка расстилается на поверхности воды.

По последним данным, пожар в районе выхода газа из поврежденных грузовых танков аварийных судов "Маэстро" и "Канди" локализован. А поиск членов экипажей судов в море в районе аварии продолжается. Пожар на судах, по предварительным данным, начался из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пожар на судах в Керченском проливе
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