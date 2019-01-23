Экипаж: Мужчина, пытавшийся угнать самолет, не казался пьяным

Мужчина, пытавшийся угнать самолет Сургут - Москва, не казался пьяным и вел себя адекватно, поэтому его угрозы восприняли всерьез. Об этом рассказали бортпроводницы рейса на телеканале "Россия 24".

Стюардесса Ева Крайчек отметила, что речь злоумышленника была связная, от него не пахло алкоголем и не было похоже, что пассажир находится в состоянии наркотического опьянения. При этом мужчина говорил, что у него есть оружие. "И в случае, если мы не выполним его просьбу, он применит это оружие к пассажирам и экипажу", - добавила Крайчек.

О том, что у мужчины не наблюдалось признаков алкогольного опьянения, также рассказала бортпроводница Мария Никулина. По ее словам, он вел себя адекватно.

Напомним, во вторник борт, направлявшийся из Сургута в столичный аэропорт Шереметьево, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет изменил курс по требованию одного из пассажиров. После борт приземлился в Ханты-Мансийске. Там спецназовцы, переодетые работниками аэропорта, обезвредили преступника. Никто из 69 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.