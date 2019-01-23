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23.01.2019 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экипаж: Мужчина, пытавшийся угнать самолет, не казался пьяным

Мужчина, пытавшийся угнать самолет Сургут - Москва, не казался пьяным и вел себя адекватно, поэтому его угрозы восприняли всерьез. Об этом рассказали бортпроводницы рейса на телеканале "Россия 24".

Фото: RT/youtube.com
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Стюардесса Ева Крайчек отметила, что речь злоумышленника была связная, от него не пахло алкоголем и не было похоже, что пассажир находится в состоянии наркотического опьянения. При этом мужчина говорил, что у него есть оружие. "И в случае, если мы не выполним его просьбу, он применит это оружие к пассажирам и экипажу", - добавила Крайчек.

О том, что у мужчины не наблюдалось признаков алкогольного опьянения, также рассказала бортпроводница Мария Никулина. По ее словам, он вел себя адекватно.

Напомним, во вторник борт, направлявшийся из Сургута в столичный аэропорт Шереметьево, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет изменил курс по требованию одного из пассажиров. После борт приземлился в Ханты-Мансийске. Там спецназовцы, переодетые работниками аэропорта, обезвредили преступника. Никто из 69 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск Попытка угона самолета Сургут-Москва
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