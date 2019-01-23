Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября

Житель Югры, которого сегодня арестовали на два месяца по делу об угоне пассажирского лайнера, заявлял о своей причастности к террористическим атакам 11 сентября 2001 года в США. Эти данные, записанные со слов бортпроводницы рейса, зачитали во время заседания суда.

"Бортпроводница рейса Сургут-Москва заявила, что Шаповалов сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября ", - цитирует РИА Новости материалы дела.

Адвокат обвиняемого сообщил, что его подзащитный намерен обжаловать сегодняшнее постановление суда. "Он полностью не согласен с предъявленным обвинением. Он не может объяснить, что и как произошло", - заявил государственный защитник.

Напомним, сегодня суд в Ханты-Мансийске согласился с доводами следственных органов и заключил фигуранта громкого дела под стражу. Накануне Павел Шаповалов, житель села Угут в Сургутском районе сел на самолет, следовавший в Москву, и примерно через полчаса потребовал развернуть судно и направить его в Афганистан. Он утверждал, что у него при себе оружие, и он может его применить.

Поскольку, по словам стюардесс, мужчина не выглядел пьяным и не был похож на обычного дебошира, к его словам отнеслись серьезно. Командир экипажа убедил злоумышленника, что нужно сесть в Ханты-Мансийске, чтобы дозаправиться. В аэропорту к самолету были стянуты значительные силы правоохранительных ведомств и пассажира задержали.

Экспертиза показала, что никакого оружия или взрывчатых веществ в салоне лайнера не было. В крови задержанного не нашли ни алкоголя ни каких-либо запрещенных препаратов. Чем был вызван поступок, мужчина объяснить не может.

Расследование резонансного преступления продолжается.