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23.01.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Subaru скрыла факт остановки производства

Текст: Борис Захаров
Фото: Ренат Закиев/ РГ Фото: Ренат Закиев/ РГ
Фото: Ренат Закиев/ РГ

Компания Subaru остановила производство автомобилей на своем основном заводе в префектуре Гумма, причем, как утверждают японские СМИ, это произошло еще в ночную смену 16 января и вплоть до настоящего времени предприятие не работает.  

По сообщениям издания Asahi, причиной остановки конвейера стало обнаружение дефекта в электроусилителях руля, которые поставляет на завод компания Hitachi Automotive Systems. Дефект затронул модели Forester, Impreza и XV. Однако производство всех остальных моделей также было остановлено, поскольку они выпускаются на том же сборочном конвейере. На данный момент из-за остановки конвейера компания недовыпустила порядка 10 000 автомобилей. Уже начались задержки поставок клиентам.

Фото: Пресс-служба Subaru
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Как сообщает Reuters, Subaru планирует возобновить производство на остановленном предприятии в лучшем случае в понедельник (28 января). В связи с этим акции Subaru упали сначала на 7%, а когда компания объявила о сроках возобновления производства, уменьшили падение до 3,4%.

Руководство Subaru до сих пор не рассказало, в чем именно заключается специфика поломки, а также не объяснило, почему о проблеме и приостановке работы завода не было объявлено немедленно.

Закрывшийся завод - один из двух площадок Subaru в мире. Здесь выпускается примерно 60% от общего числа автомобилей Subaru. Кроме того, уже начат процесс проверки второго завода Subaru, располагающегося в США.

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