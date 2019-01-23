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23.01.2019 14:19
Рубрика: Коммерческий транспорт

УАЗ выпустил новую версию фургона "Профи"

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба УАЗ. Фото: Пресс-служба УАЗ.
Фото: Пресс-служба УАЗ.

УАЗ начал выпускать авторефрижератор "Профи" с заводским газобалонным оборудованием. Силовая установка автомобиля работает на пропан-бутане. Как отметили на автозаводе, теперь заводским газобаллонным оборудованием оснащены все фургоны "Профи".

Авторефрижератор оснащен дизелем ЗМЗ ПРО мощностью 143 л.с. 100-литровый газовый баллон расположен на автомобиле слева сбоку. На предприятии уточнили, что запас хода, в зависимости от условий движения, может достигать 900 километров. Таким образом, "Профи" с газобаллонным оборудованием позволяет сэкономить на топливе.

Первые фургоны "Профи" с ГБО производства итальянской фирмой Lovato появились на российском рынке в ноябре 2017 года. В прошлом году установку газобаллонного оборудования можно было заказать в качестве дополнительной опции на большинстве версий "Профи". В том числе, на автомобилях с грузовой платформой разной ширины и различными надстройками (в частности, изотермическом и промтоварном фургонах).

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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Авторефрижератор с заводским газобаллонным оборудованием LPG появится у официальных дилеров в феврале. Стоимость автомобиля в версии "Стандарт" - 1 181 900 рублей. Производитель дает гарантию сроком на четыре года или 200 000 километров.

До 31 января покупатели моделей "Профи" могут воспользоваться 10-процентной скидкой по программе УАЗ-Лизинг, а также получить скидку до 40 000 рублей по программе "Трейд-ин".

Ранее стало известно о том, что УАЗ продолжил масштабное обновление "Патриота". Кроме того, автопроизводитель раскрыл особенности нового движка для внедорожника.

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