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Аврил Лавин обвинили в поощрении сексизма из-за обложки с "голым" фото

Рок
    24.01.2019, 13:13
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

34-летняя канадская певица и актриса Аврил Лавин, после тяжелой и продолжительной болезни, едва не стоившей ей жизни, возвращающаяся на сцену, снялась полностью обнаженной для обложки своего нового альбома Head Above Water - первого за пять лет.

Head Above Water, шестая номерная пластинка артистки, будет украшена достаточно фривольным снимком, как видим. Что дало повод автору The Guardian Леони Купер опубликовать колонку рассуждений, сводящихся к вопросу, почему Лавин так смело разделась, но при этом "таинственно" прячется за гитарой? Что она хочет этим сказать? В чем здесь ее "творческие амбиции"?

На самом деле, полагает журналистка, все довольно скверно и замшело, и трюк данный - Обнаженная Леди Позади Гитары - пошл, заезжен и явный плагиат. Более того - избитая вариация оформления, доказующая продолжающееся в индустрии торжество мужского шовинизма. Как то: ход, некогда придуманный боссами звукозаписывающих компаний среднего возраста, "нуждающихся в новых острых ощущениях после того, как жены бросают их ради личного тренера".

Фото: kinopoisk.ru
Николас Кейдж сыграет главную роль в экранизации Лавкрафта

После чего следует язвительный художественный разбор представленного фото, на котором Лавин "засвидетельствовала свою зрелость" буквально сидя в большой луже с прической а-ля Бриджит Бардо. И хоть и голой, но ничего публике не показав из своих прелестей.

Да и вообще вся композиция, по мнению автора анализа, говорит о том, что патриархат по-прежнему побеждает, "черт задери этих мужиков".

О чем, кстати, оголтело вопиют сейчас и на "Грэмми".

Аврил Рамона Лавин родилась в 1984 году в Онтарио. Ее дебютный альбом Let Go был продан тиражом шестнадцать миллионов экземпляров, а следующие стабильно возглавляли мировые чарты. Включая "горячую сотню" Billboard. Суммарный тираж пластинок исполнительницы - более тридцати миллионов.

Как актриса снялась в "Нации фастфуда", сопродюсером которой выступил менеджер Sex Pistols Малкольм Макларен, в "Пастве" - с Ричардом Гиром, сериале "Сабрина - маленькая ведьма", комедии "Держись до конца".

Ранее мы рассказывали про конспирологическую теорию, согласно которой артистка все-таки умерла и была, по схеме "Пол Маккартни" заменена талантливым двойником.

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