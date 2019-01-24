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24.01.2019 11:39
Рубрика: В мире

Китай призвал решить ситуацию в Венесуэле мирным путем

Текст: Александр Ленин

Китайские власти призвали все противоборствующие стороны в Венесуэле разрешить конфликтную ситуацию мирным путем.

В Пекине предостерегли от внешнего вмешательства во внутренние дела Боливарианской республики. Позицию страны озвучили в МИД КНР, передает ТАСС.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Ситуация в Венесуэле обострилась после решения президента США признать законным главой Боливарианской республики оппозиционера Хуана Гуаидо. В ответ на это Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном и дал 72 часа американским дипломатам на сборы, чтобы покинуть страну. Власти США отказались следовать требованиям президента Венесуэлы. Госсекретарь США Майк Помпео назвал Мадуро нелегитимным.

Примеру США последовали и другие страны. В России раскритиковали попытку Белого дома сместить неугодного американской стороне боливарианского лидера.

"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире Восточная Азия Китай
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