Китай призвал решить ситуацию в Венесуэле мирным путем

Китайские власти призвали все противоборствующие стороны в Венесуэле разрешить конфликтную ситуацию мирным путем.

В Пекине предостерегли от внешнего вмешательства во внутренние дела Боливарианской республики. Позицию страны озвучили в МИД КНР, передает ТАСС.

Ситуация в Венесуэле обострилась после решения президента США признать законным главой Боливарианской республики оппозиционера Хуана Гуаидо. В ответ на это Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном и дал 72 часа американским дипломатам на сборы, чтобы покинуть страну. Власти США отказались следовать требованиям президента Венесуэлы. Госсекретарь США Майк Помпео назвал Мадуро нелегитимным.

Примеру США последовали и другие страны. В России раскритиковали попытку Белого дома сместить неугодного американской стороне боливарианского лидера.

"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.