Врач рассказал о подводных камнях самых популярных диет

Стремление похудеть, соблюдая даже самую полезную диету, часто заканчивается противоположным эффектом - быстрым набором лишнего веса. Дело в том, что человек начинает переедать, полагая, что правильные продукты безвредны в любых количествах. Кроме того, часто такая пища (взять, например, гречневую кашу) обладает гораздо большей калорийностью, чем вы можете себе представить.

- Люди увлекаются употреблением безглютеновых, органических продуктов, с низким содержанием сахара или чего-то еще, но полностью игнорируют порции, что со временем может привести к значительному увеличению веса, - пояснила врач-диетолог Лиза Янг.

По словам специалиста, есть и другие "ловушки", характерные для конкретных видов диет. Так, одной из самых противоречивых специалисты считают безглютеновую диету, когда для человека при выборе еды решающее значение имеет наличие (или отсутствие) в ней глютена. То есть, он легко отдаст предпочтение картошке фри или печенью, если они без клейковины.

- Тот факт, что у вас есть безглютеновый пирог, вовсе не означает, что вы можете съесть его целиком. И даже если вы решили отказаться от продуктов с клейковиной и у вас при этом нет к ней особой чувствительности, то лучше съесть кусок цельнозернового хлеба, чем кусок безглютенового картофельного хлеба с сахаром, солью и всевозможным другим барахлом, - отметила Янг.

Как и в случае с безглютеновыми продуктами, употребление пищи с низким содержанием жиров может привести к тому, что вы будете потреблять больше калорий, чем если бы вы придерживались "полноценной версии".

- Если кто-то ест одну чашку обычного йогурта, то потребляет 150 калорий, а если обезжиренного йогурта - до 100. В итоге многие люди едят два диетических йогурта или даже три, потому что "это очень полезно", не осознавая, что калории стремительно накапливаются, - объяснила диетолог и сотрудница Академии питания и диетологии Сандра Аревало, добавив, что в продуктах с низким содержанием жира часто много сахара - его добавляют "для сохранения вкуса".

Часто люди толстеют и на популярной средиземноморской диете, которая предполагает употребление орехов, бобовых, фруктов, овощей, рыбы и оливкового масла. Так, многие, например, начинают налегать на орехи и питательные салатики с тем же авокадо. Между тем, можно быстро поправиться, поедая изо дня в день чашку орехов (800 калорий) и пару авокадо (240 калорий).

- Поклонник овощного салата может добавить четыре столовые ложки оливкового масла в блюдо, а это уже 500 калорий. Если строго не контролировать размеры порций, на средиземноморской диете можно легко набрать лишние килограммы, - отметила Янг.

Также часто люди хорошо прибавляют, соблюдая все каноны вегетарианства.

- Я видела, как многие вегетарианцы набирают вес. Они так зациклены на том, чтобы обходиться без мяса, что иногда в конечном итоге съедают в день по буханке хлеба. Одна пациента рассказала мне, что утром ела крекеры с апельсиновым соком. На обед у нее был белый рис, картофель и вода. Третий прием пищи - макароны, хлеб и сок. Количество крахмала и сока было достаточным, чтобы увеличился вес, - пояснила Янг.