Поместные церкви не направят в Киев представителей на "интронизацию"

На "интронизацию" главы новой церкви Украины отправятся лишь представители Константинопольского патриархата. Ни одна из поместных православных церквей не собирается направлять своего представителя на "интронизацию" главы новой церкви Украины Епифания Думенко, сообщают РИА Новости. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Он сказал, что, прежде всего, в РПЦ видят, что "ни одна из поместных православных церквей мира не признала новосозданную усилиями украинских политиков и Фанара "церковь", не поздравила с избранием ее предстоятеля".

- Никто не собирается направлять своих представителей, кроме вынужденного это сделать Константинополя, на предстоящую 3 февраля интронизацию его так называемого предстоятеля, - сказал священник. Отец Николай (Балашов) так же отметил, что "Православная церковь Украины" будет поддерживать уважительные отношения с Константинополем.

Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел "объединительный собор", на котором встретились представители неканонических церквей Украины. Каноническая УПЦ от участия в этом мероприятии отказалась, назвав его незаконным. 5 января был в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины. В РПЦ томос считают бумагой, не имеющей канонической силы. По мнению председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, томос - это результат политических и личных амбиций.