В Самаре энергетики устранили прорыв на теплотрассе

Сварочные работы на месте прорыва теплотрассы на улице Стара-Загора завершились, идёт заполнение системы. Планируется, что подача тепла в квартиры начнется в 14.00 по московскому времени. Одновременно с этим начнётся поквартирный обход, управляющие компании будут проверять стояки и сигнализировать о ходе подачи отопления в дома. Об этом сообщила мэр Самары Елена Лапушкина.

Напомним, из-за прорыва на водоводе с горячей водой в двух района Самары был введен режим ЧС. По данным ГУ МЧС по области без отопления остались более 60 тысяч человек. В зону отключения попали 471 жилой дом и 41 социальный объект: 17 детских садов, 15 школ, девять медицинских учреждений.

Днем 22 января на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры прорвало трубу диаметром 1000 миллиметров. К 17.00 по московскому времени 23 января аварию удалось устранить. Началось заполнение системы отопления, но тут же в пяти метрах случился повторный прорыв теплотрассы.

"Установка причин - достаточно длительный процесс, трубу отдадут в лабораторию металлов, потом мы совместно с техническими специалистами министерства энергетики и Ростехнадзора ознакомимся с результатом, на основании которого будет составлен акт, где будут описаны причины", - сообщило руководство теплоснабжающей компании.