Toyota представила юбилейную версию Land Cruiser

В честь 60-летия со дня появления внедорожника Land Cruiser на американском рынке Toyota презентовала его особую версию. Heritage Edition выпустят в количестве 1 200 штук. Автомобиль будет доступен только в США.

Особенность юбилейной версии Land Cruiser 200 - винтажные (стилизованные под 60-е годы) логотипы, решетка радиатора, окрашенная в черный цвет с затемненным хромом, 18-дюймовые бронзовые диски BBS. Внедорожник можно будет приобрести в цветовых решениях Blizzard Pearl, Midnight Black.

Автомобиль оснащен обычным для серийного Land Cruiser 8-цилиндровым 5,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 381 л.с. и 8-ступенчатой АКПП. В числе доступных функций - четырехзонный климат-контроль, круиз-контроль, системы бесключевого доступа, контроль движения по полосе и слепых зон, интеллектуальная подвеска.

Внедорожник получил мультимедийный комплекс с 9-дюймовым экраном, поддержкой голосовых команд и беспроводным зарядным устройством. Салон имеет оригинальную кожаную обивку с прострочкой.

Презентация Land Cruiser 200 Heritage Edition пройдет в феврале на автосалоне в Чикаго. В продаже он появится летом. Цена пока не объявлена.

Напомним, в нынешнем году Toyota привезет в Россию обновленный RAV4. Ранее компания запустила в РФ продажу "стильного" Land Cruiser Prado.