Жителям Киева из-за высоких энерготарифов пришлось греться кирпичами

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, что жителям Киева приходится согреваться с помощью кирпичей из-за высоких тарифов на отопление. По его словам, малоимущие киевляне кладут на газовые плиты у себя в квартирах кирпичи, что позволяет обогреть хотя бы кухню.

Сергиенко отметил на GolosTV UA, что из-за повышения цен на 23,5 процента больше половины украинцев не смогли оплатить услуги ЖКХ. По его словам, не является исключением даже столица. "Рано или поздно люди просто перестанут платить, предприятия обанкротятся и тогда - коллапс", - посетовал эксперт.

Правительство Украины единогласно приняло решение о том, чтобы повысить с ноября минувшего года цены на газ, чтобы получить очередной кредит от Международного валютного фонда.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что повышение цен на газ для населения приведет к "социальному взрыву" на Украине. А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала рост цен на газ геноцидом украинского народа и пообещала ликвидировать компанию "Нафтогаз" в случае победы в борьбе за президентское кресло.