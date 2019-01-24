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24.01.2019 06:56
Рубрика: В мире

Жителям Киева из-за высоких энерготарифов пришлось греться кирпичами

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко рассказал, что жителям Киева приходится согреваться с помощью кирпичей из-за высоких тарифов на отопление. По его словам, малоимущие киевляне кладут на газовые плиты у себя в квартирах кирпичи, что позволяет обогреть хотя бы кухню.

Сергиенко отметил на GolosTV UA, что из-за повышения цен на 23,5 процента больше половины украинцев не смогли оплатить услуги ЖКХ. По его словам, не является исключением даже столица. "Рано или поздно люди просто перестанут платить, предприятия обанкротятся и тогда - коллапс", - посетовал эксперт.

Фото: iStock
Депутат Рады рассказал о "позорном провале" Украины

Правительство Украины единогласно приняло решение о том, чтобы повысить с ноября минувшего года цены на газ, чтобы получить очередной кредит от Международного валютного фонда.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что повышение цен на газ для населения приведет к "социальному взрыву" на Украине. А лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала рост цен на газ геноцидом украинского народа и пообещала ликвидировать компанию "Нафтогаз" в случае победы в борьбе за президентское кресло.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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