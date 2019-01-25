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25.01.2019 14:08
Рубрика: Спорт

Болельщики призвали продолжить поиски футболиста Салы

Текст: Данила Жиляев
Фото: EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE Фото: EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Фото: EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE

Поиски пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, официально были прекращены. Однако болельщики выразили с этим несогласие - они требуют продолжить поиски.

По данным британских СМИ, более 35 тысяч человек подписало петицию о необходимости продолжения поисковых операций. К этому мнению присоединился и бывший клуб футболиста - "Нант".

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Сала, напомним, должен был в ближайшее время стать игроком валлийского "Кардиффа". Он прилетел из Уэльса в Нант, чтобы завершить там дела и попрощаться с партнерами по команде. Однако на обратном пути самолет, в котором летел футболист, пропал с радаров. Помимо него, на борту находился лишь пилот - Дэвид Ибботсон.

СМИ подчеркивают, что летчик, несмотря на большой опыт, не имел лицензии на частные перевозки. Впрочем, пока нет информации о том, был ли этот рейс частным, либо же коммерческим.

Самолет исчез с радаров недалеко от острова Гернси у побережья Нормандии. Несколько дней спасатели и сотрудники экстренных служб вели поиски как на воде, так и на суше, однако не обнаружили ничего, кроме нескольких обломков.

Семья футболиста обращается к официальным лицам с просьбой не отказываться от поисков. "Я чувствую сердцем, что Эмилиано еще жив, где-то на Нормандских островах, - утверждает его сестра Ромина. - Я прошу, не переставайте искать. Я благодарна за все, что уже было сделано, но я верю, что поиски продолжатся".

Отец Салы Орасио также просит продолжить поиски. "Пожалуйста, не останавливайтесь. Мы не можем так жить, - сказал он в эфире аргентинского телевидения. - Не бывает так, чтобы самолет исчез, и не осталось никаких следов".

Кстати

Болельщики "Кардиффа" приходят к клубному стадиону, приносят шарфы, символику клуба, фотографии Салы в знак солидарности со случившимся. Многие отказываются верить в трагический исход. Однако некоторые уже смирились с тем, что кажется неизбежным. "Мы никогда не видели, как ты играешь. Мы никогда не видели, как ты забиваешь. Но, Эмилиано, наша лазурная птица, мы всегда будем любить тебя", - гласит надпись на баннере, который принесли фанаты. "Лазурные птицы" - прозвище футболистов "Кардиффа", появившееся благодаря ласточке на эмблеме команды.

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