Для показа 8-го сезона "Игры престолов" потребуется особое разрешение

Французский телеканал Orange Cinema Series провел презентацию, где, среди прочего, нашлось очередное подтверждение давно циркулирующей информации, что каждая из шести серий финального, восьмого сезона "Игры престолов", - полнометражный фильм. Теперь - с конкретными цифрами.

Калькуляции доступны в Twitter журнала Premiere, и из них следует, что первый и второй эпизод финала будут длиться по часу, остальные - в районе восьмидесяти минут. Хотя на данный момент это еще окончательно, поскольку последняя серия ИП, увенчивающая сагу, все еще на доработке и со стапелей не спущена.

HBO, вотчина GOT, своих официальных комментариев на предмет прозвучавшего пока не дал, пишет Entertainment Weekly. Добавляя, что шоураннерам может понадобиться для монтажа столь продолжительных серий специальное разрешение от канала, поскольку включение в эфирную сетку, рассчитанную на серии от шестидесяти минут и меньше, удлиненных эпизодов требует этой сетки серьезного перекраивания. И это касается не только непосредственно HBO, но и партнеров канала по всему миру. В том числе во Франции.

Премьера восьмого сезона "базовой" ИП-саги, за которой последуют приквелы-спиноффы, состоится 14 апреля. Тизер смотрите здесь.