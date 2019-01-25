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Для показа 8-го сезона "Игры престолов" потребуется особое разрешение

ТВ и сериалы
    25.01.2019, 14:55
Текст:   Олег Усков

Французский телеканал Orange Cinema Series провел презентацию, где, среди прочего, нашлось очередное подтверждение давно циркулирующей информации, что каждая из шести серий финального, восьмого сезона "Игры престолов", - полнометражный фильм. Теперь - с конкретными цифрами.

Калькуляции доступны в Twitter журнала Premiere, и из них следует, что первый и второй эпизод финала будут длиться по часу, остальные - в районе восьмидесяти минут. Хотя на данный момент это еще окончательно, поскольку последняя серия ИП, увенчивающая сагу, все еще на доработке и со стапелей не спущена.

Фото: kinopoisk.ru
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HBO, вотчина GOT, своих официальных комментариев на предмет прозвучавшего пока не дал, пишет Entertainment Weekly. Добавляя, что шоураннерам может понадобиться для монтажа столь продолжительных серий специальное разрешение от канала, поскольку включение в эфирную сетку, рассчитанную на серии от шестидесяти минут и меньше, удлиненных эпизодов требует этой сетки серьезного перекраивания. И это касается не только непосредственно HBO, но и партнеров канала по всему миру. В том числе во Франции.

Премьера восьмого сезона "базовой" ИП-саги, за которой последуют приквелы-спиноффы, состоится 14 апреля. Тизер смотрите здесь.

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