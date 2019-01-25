Павел Басинский получил "Золотого Орла" за лучший сценарий

Напомним, картина Авдотьи Смирновой, вышедшая в прокат в сентябре прошлого года, повествует о событиях, давно минувших. Поручик Григорий Колокольцев, который служит в пехотном полку в Тульской области, обвинен в военном преступлении. А защищать его берется сам Лев Толстой. Фильм основан на реальных событиях. Хотя, как признается Павел Басинский, речь Льва Николаевича в защиту Колокольцева была придумана.

Тем не менее основой для сценария к фильму послужила глава "Спасти рядового Шабунина" из книги Павла Басинского "Святой против Льва". Это первая сценарная работа Павла и прекрасный дебют - поздравляем!