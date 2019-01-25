Прах Людмилы Алексеевой захоронят в Вашингтоне в апреле

Прах председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронят в Вашингтоне на кладбище Рок-Крик. Об этом рассказал настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Виктор (Потапов).

По его словам, на прошлой неделе ему позвонил сын правозащитницы Михаил.

"Мы договорились, что захоронение мы проведем 6 апреля", - рассказал ТАСС отец Виктор.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря. Она ушла из жизни в московской городской клинической больнице № 15 в возрасте 91 года.

Защите прав человека Людмила Алексеева посвятила 52 года своей жизни. Церемония прощания с ней прошла в Москве 11 декабря. В ней принял участие и президент РФ Владимир Путин.