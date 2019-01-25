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25.01.2019 08:50
Рубрика: В мире

Прах Людмилы Алексеевой захоронят в Вашингтоне в апреле

Прах председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронят в Вашингтоне на кладбище Рок-Крик. Об этом рассказал настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Виктор (Потапов).

По его словам, на прошлой неделе ему позвонил сын правозащитницы Михаил.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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"Мы договорились, что захоронение мы проведем 6 апреля", - рассказал ТАСС отец Виктор.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря. Она ушла из жизни в московской городской клинической больнице № 15 в возрасте 91 года.

Защите прав человека Людмила Алексеева посвятила 52 года своей жизни. Церемония прощания с ней прошла в Москве 11 декабря. В ней принял участие и президент РФ Владимир Путин.

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