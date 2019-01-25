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25.01.2019 15:45
Рубрика: Власть

Путин обсудил на Совбезе ситуацию в Сирии и Венесуэле

Текст: Кира Латухина

О состоявшихся переговорах с японским премьер-министром и президентом Турции, а также о перспективах урегулирования в Сирии и ситуации в Венесуэле шла речь на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, которое провел Владимир Путин.

Фото: Reuters
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Президент подробно рассказал о недавних переговорах с Синдзо Абэ и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также участники совещания обменялись мнениями по сирийской проблематике, в частности о перспективах политического урегулирования.

Обсуждалась ситуация в Венесуэле. "Была еще раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Затрагивались и актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевский администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Президент Совет Безопасности
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