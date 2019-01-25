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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Эвакуированные жильцы дома в Балашихе вернулись в свои квартиры

Жители многоэтажки в подмосковной Балашихе, где накануне произошел пожар, начали возвращаться в свои квартиры. Напомним, в четверг вечером в новостройке по адресу Кольцевая, 20 загорелась одна из квартир, расположенная на последнем - пятнадцатом - этаже. Погибли два человека, предположительно рабочие, делавшие в квартире ремонт. Кроме того, были эвакуированы 30 человек.

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СМИ сообщали о хлопке, который предшествовал пожару. "Маловероятно, что это был взрыв газа, так как дом не газифицирован. Возможно, очевидцы услышали хлопок, когда в квартире от огня лопнули стекла", - пояснили в пресс-службе МЧС.

Там также рассказали, что в результате проишествия были повреждены стены дома и шахты лифта, частично обрушилась кровля. Глава городского округа Сергей Юров сообщил, что дом был введен в эксплуатацию в 2018 году. В большинстве квартир ведется ремонт.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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